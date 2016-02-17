القبض على عاطل أقام جمعية وهمية وجمع تبرعات من المواطنين بسوهاج

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد حسام حامد، رئيس القسم، من إلقاء القبض على عاطل قام بجمع تبرعات من الأهالى بموجب مستندات مزورة،عقب قيامه بإيهامهم بإشهار جمعية خيرية على غير الحقيقة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بقيام عاطل باستئجار شقة واستغلالها كجمعية خيرية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، والعميد حسام حامد، رئيس قسم مباحث الأموال العامة، والرائد محمود حسنى الشريف، وكيل القسم، قيام "أحمد . ا . أ . م" 43 سنة حاصل على دبلوم ثانوى زراعى ‏ويقيم شارع الملك الصالح من شارع ترعة باجا دائرة قسم ثان سوهاج، باستئجار شقة سكنية بمدينة ناصر – دائرة قسم ثان سوهاج وتعليق ‏لافتة مدون عليها "جمعية دار الخير لتنمية المشروعات"، وأشاع بين أهالى المنطقة بأنها جمعية مشهرة على ‏خلاف الحقيقة، وقيامه بجمع تبرعات لحساب الجمعية الوهمية مدعياً بأنه رئيس مجلس ‏إدارتها بدون إيصالات أو مستندات تفيد السداد، متربحاً من وراء ذلك.

وقام أيضا بتزوير ‏مستندات رسمية منسوب صدورها لمديرية الشئون الاجتماعية بسوهاج لتضليل المتبرعين، وإضفاء صفة المشروعية على جمع التبرعات، وبالاستعلام من مديرية الشئون الاجتماعية بسوهاج لم يستدل على جمعية خيرية بهذا الاسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 550 إدارى قسم ثان سوهاج لسنة 2016، وجار العرض على ‏النيابة العامة.