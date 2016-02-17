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بالصور: صواعق قبل فجر اليوم شمال رأس الخيمة

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نشر مركز العاصفة على حسابه في تويتر صورا مثيرة التقطت فجر اليوم تظهر الصواعق شمال رأس الخيمة.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، فإن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم 5.4 درجة مئوية وكانت في جبل جبس الساعة 6.45 صباحا.

ووفقاً لصور الأقمار الصناعية تشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية من الدولة خاصة الوسطى والغربية، مما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا على هذة المناطق.

ويكون الطقس اليوم غائما جزئيا، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة خاصة الشمالية والشرقية مع فرصة لسقوط الامطار، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع وجود السحب، والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي وفي بحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وًفي الصباح الباكر بعض المناطق الداخلية والساحلية، ويحتمل تشكل الضباب خاصة غربا.

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