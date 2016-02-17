"البنتاجون": السعودية تشارك مجددا فى الغارات ضد الإرهابيين

>أعلن البنتاجون أمس الثلاثاء ان السعودية عادت للمشاركة فى تنفيذ غارات جوية ضد تنظيم داعش فى اطار التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، بعدما كانت علقت هذه المشاركة للتركيز على عملياتها العسكرية فى اليمن.

وكان مسئول كبير فى وزارة الدفاع السعودية اعلن قبل يومين ان الرياض نشرت مقاتلات فى قاعدة انجرليك فى جنوب تركيا فى اطار التحالف الدولى ضد التنظيم الجهادى.

والثلاثاء قال المتحدث باسم البنتاجون بيتر كوك "بوسعى ان اؤكد ان السعوديين جددوا خلال الايام الاخيرة مشاركتهم فى الغارات الجوية".

وانضمت السعودية منذ صيف العام 2014 إلى الائتلاف الدولى الذى يشن بقيادة الولايات المتحدة ضربات جوية ضد الجهاديين فى سوريا والعراق، واقتصرت الضربات الجوية السعودية على التنظيم الجهادى فى سوريا.

وكان وزير الدفاع الاميركى آشتون كارتر التقى الاسبوع الماضى فى بروكسل نظراءه فى دول الائتلاف للتباحث فى مشاركة كل منها فى الجهود العسكرية ضد التنظيم الجهادى.

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