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تأكيد مقتل موظف ببعثة الأمم المتحدة فى العراق بعد عام على خطفه

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تأكيد مقتل موظف ببعثة الأمم المتحدة فى العراق بعد عام على خطفه تأكيد مقتل موظف ببعثة الأمم المتحدة فى العراق بعد عام على خطفه

>أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامى" الاثنين انها تأكدت من مقتل موظف عراقى يعمل لديها فى بعقوبة واختطف قبل عام فى المدينة الواقعة شمال بغداد، مطالبة السلطات العراقية بفتح "تحقيق شامل وشفاف وتقديم الجناة إلى العدالة".

وقالت البعثة فى بيان انها "تدين بأشد العبارات مقتل أحد موظفيها والذى كان قد اختطف فى ابريل 2015، ولم يتم التحقق من وفاته سوى يوم الاثنين".

وأوضح البيان ان القتيل العراقى عامر القيسى "كان يعمل كممثل للبعثة فى محافظة ديالى، وقد اختطف خارج مبنى المحافظة فى مدينة بعقوبة بتاريخ 26 ابريل 2015، ويشتبه أنه اختطف على أيدى ميليشيات ناشطة فى المنطقة".

وكانت السلطات العراقية دعمت تشكيل ميليشيات الحشد الشعبى، الشيعية بغالبيتها، لدعم قواتها فى مواجهة تنظيم الدولة داعش اثر سيطرة الجهاديين على مناطق واسعة فى يونيو 2014.

وغالبا ما تتهم هذه الميليشيات بارتكاب اعمال قتل وخطف ونهب فى مناطق نفوذها فى اطار مكافحتها للتنظيم الارهابى.

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