مصادر MBC تنفي مقاضاة طفلة "ذا فويس كيدز": لا نقاضي أحداً

نفت نادين طربيه، مديرة العلاقات الإنتاجية في مجموعة "أم بي سي"، قيام المحطة والقائمين على برنامج "ذا فويس كيدز" بمقضاة التونسية نور قمر، وتغريمها مبلغ 400 ألف دينار، بسبب تسريبها معلومات عن البرنامج الذي تركته بعد تخلّي كاظم الساهر عنها.

نادين طربيه قالت في دردشة مع "سيدتي نت": "أم بي سي" لا تقاضي أحداً، ولا تقحم نفسها في مواضيع مماثلة"، وأضافت: " من المؤكد أننا لم نقاضِ نور قمر، ولم نطالبها بدفع مبلغ 400 ألف دينار".

وكان موقع "تونزياماق" التونسي، قد ذكر أن إدارة قناة mbc والقائمين على برنامج the voice kids طالبوا المشاركة التونسية نور قمر بدفع غرامة مالية تقدر بــ 400 ألف دينار؛ وذلك بسبب تسريبات وصلت إلى وسائل إعلام تونسية بخصوص تركها البرنامج في مرحلة متقدمة، بعد أن استغنى عنها الفنان كاظم الساهر.

وأشار الموقع نفسه إلى أن المؤسسات المذكورة قدمت قضية في هذا الشأن، مستندة إلى بنود العقد الذي يجمع بين إدارة البرنامج وكل المشاركين، والذي يقضي بعدم الإدلاء بأيّ تصريحات تخصّ البرنامج إلا بعد الانتهاء من عرضه.

يشار إلى أن الحلقات التي تعرض حالياً من برنامج "ذا فويس كيدز" قد تمّ تسجيلها في الصيف الفائت.

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