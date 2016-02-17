هل يلغى دور كندة حنا من "باب الحارة" بغياب العكيد؟

أنهت الفنانة السورية كندة حنا تصوير دور البطولة في مسلسل " لست جارية " للمخرج ناجي طعمي، الذي أسدل الستار، يوم الأحد 14 شباط/ فبراير، على عمليات تصوير مسلسله الاجتماعي الجديد، لموسم دراما 2016، "لست جارية" المقتبس من قصّةٍ حقيقية، كتبها د. فتح الله عمر، واستغرق تصويره قرابة الستين يوماً، تنقلت أثناءها كاميرا طمعي بين عدة مواقع، في العاصمة السوريّة دمشق ومحافظة طرطوس على الساحل السوري.

وتؤدي كندة في المسلسل شخصية " ميس " التي تعيش حباً كبيراً مع " غالب "، الذي يؤدي دوره النجم عبد المنعم عمايري، إلى أن يتكلل هذا الحبّ بالزواج. لكن هذا الزواج يتحوّل إلى مأساة حقيقية، حينما يكتشف الزوج أنّ عروسه تخفي سراً كبيراً، ما يجعل من حياتها معه جحيماً حقيقياً، بعد رضوخها لشرطه تحت وطأة شعورها بالذنب بأن تبقى مدى العمر جاريةً له، حتى لا يفضح أمرها، وأملاً منها في أن تستعيد حبّه لها، بعد فوزها بغفرانه، سالكة كلّ السبل المؤدية لذلك حتى على حساب كرامتها وأنوثتها.

في المقابل، يخوض المسلسل في عوالم الفساد والصراع الطبقي، عبر شخصيّتي والدَي النجمين، وعلاقة كلٍّ منهما بأسرته؛ راسماً صورة بانورامية عن مجتمعٍ مختلّ، ينخر السوس في خليته الأساسية "الأسرة".

يشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم، منهم: عبد المنعم عمايري، كندة حنّا، عبد الهادي الصبّاغ، زهير رمضان، ضحى الدبس، إمارات رزق، سوسن ميخائل، مديحة كنيفاتي، تولين البكري، هناء نصّور، رنا شميس، علي كريم، محمد خير الجرّاح وآخرون.

من جهة أخرى، تستعدّ كندة للمشاركة في الجزء الثامن من مسلسل " باب الحارة "، وبالتحديد بنسخة المخرج بسام الملا، حيث تستكمل شخصية " سارة "، الزوجة الثانية للعكيد معتز، الذي يؤدي دوره الفنان وائل شرف، والذي انفرد " سيدتي نت" بخبر غيابه عن العمل، بسبب خلافات مع المخرج بسام الملا. والسؤال المطروح إن كانت " سارة " ستفقد العكيد معتز نهائياً أم يجد لها بسام الملا حلاً سحرياً!

وفي السياق نفسه، من المرجّح أن يكون الجزء الثامن من العمل تحت إدارة زوج كندة المخرج ناجي طعمي.

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