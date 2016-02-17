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الظهور الأول لماجدة الصباحي وابنتها بعد أزمة قضية الحجر

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الأربعاء 17-02-2016 00:46

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل؛ تصويرــ شريف عبد ربه

في أول ظهور لهما معاً، بعد أزمة قضية الحجر، التي تردد أن غادة نافع أقامتها ضد والدتها الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، حضرت الأم وابنتها حفلاً، شارك فيه الفنان اللبناني جو رعد في ، ليتأكد أن علاقة ماجدة بابنتها على ما يرام، وأنّ كل ما قيل في قضية الحجر لا أساس له من الصحة.
وكانت غادة نافع قد نفت في تصريح سابق لـ "سيدتي نت" أن تكون قد لجأت إلى إقامة قضية حجر على والدتها، التي كتبت لها توكيلاً بكل ممتلكاتها، بعدما كبرت في السنّ.
وأشارت إلى أنها ليست بحاجة إلى إقامة الحجر لأن كل أموال والدتها مكتوبة باسمها منذ صغرها.
وكان جو رعد قد أحيا حفلاً ناجحاً في مصر، بمناسبة عيد الحب، حيث قدم عدداً كبيراً من الاستعراضات التي لاقت إعجاب الحضور.

 

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