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بعد احيائه حفل عيد الحب في مصر جو رعد الى التمثيل

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الأربعاء 17-02-2016 01:06

احيى النجم جو رعد حفلة عيد العشاق في فندق الانتركونتينتال سيتي ستار في بمشاركة النجمين رامي عياش وأنغام وحضور أهل الفن والصحافة وعدد كبير من الشخصيات المهمة في المجتمع المصري في المجالات الفنية والسياسية والاجتماعية ومن أبرزهم الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي والفنان إياد نصار وحرمه وانجي المقدم وزوجها وأيضا فراس سعيد وحرمه...
وقدّم جو أغنيته المصرية الأولى "نظرة منك والسلام" التي أطلّ بها على الجمهور كما قدّم ميدلي منوّع مع show مبهر مع فرقته وسط تفاعل الحاضرين في أجواء مليئة بالحب استمرّت حتى ساعات الصبح الأولى.
وتمنى جو للشعب المصري والعربي أن يعمّ الحب والمحبة دائما". كذلك وصفت الصحافة المصرية والجمهور المصري جو رعد بـ "فرحة وبهجة عيد الحب" نظرا للحيوية الممتعة التي يتميز بها على المسرح.
يُذكر ان جو تلقّى عرضا لبطولة فيلم من أشهر منتج في مصر رفض الكشف عن اسمه بانتظار توقيع العقد. واكتفى جو بالقول إنّ الدور الذي سيلعبه هو نفس دوره في الحياة مع بعض التعديلات التي تخدم النص الدرامي.

 

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