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مفاجأة ختام "فبراير الكويت" "ديو" جديد لعبدالله الرويشد ونوال الكويتية

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الأربعاء 17-02-2016 01:58

يسدل الستار على حفلات "فبراير الكويت" يوم الجمعة المقبل بمشاركة وائل جسار وعبدالله الرويشد ونوال الكويتية ، وفي الوقت الذي نفذت فيه تذاكر الحفلة الختامية في الأيام الأولى من إعلان فتح باب التذاكر ، أعلنت الفنانة نوال خلال تسريبها لمقطع بصفحتها الشخصية في "تويتر" و"إنستقرام" عن مفاجأة سارة لجمهورها وجمهور الفنان عبدالله الرويشد من خلال "ديو" جديد بعنوان "وينك إنت" من كلمات قوس وألحان ياسر بوعلي وإنتاج "روتانا" ستقدم لأول مرة على المسرح في ختام حفلات "فبراير الكويت"، على أن يتم طرحها في cd لاحقاً.
ولن تتوقف مفاجآت نوال على هذا "الديو". إذ فرغت مؤخراً من تسجيل صوتها على أغنية وطنية بعنوان "أميرنا الغالي" من ألحان زوجها الموسيقار مشعل العروج وكلمات الشاعر ساهر ، ستقوم بغنائها .
في حين يحضّر الفنان الرويشد أيضاً لتقديم أغاني في الحفل من ألبومه الأخير "ليلة عمر مع طلال " يطلقها أول مرة على خشبة المسرح بالإضافة إلى أغاني وطنية.

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