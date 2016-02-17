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تايلور سويفت ترد على كانيي ويست من غرامي وتكذبه

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الأربعاء 17-02-2016 04:35

ردّت النجمة الأمريكية تايلور سويفت Taylor Swift على مغني الراب كانيي ويست Kanye West وأمام الملايين من الحاضرين والمشاهدين على كلام أغنية قام بغنائها في حفل عرض مجموعة أزيائه يوم الجمعة الفائت في نيويورك، حيث جاء في كلمات الأغنية أنه السبب في شهرة تايلور Taylor بالإضافة الى تعابير غير لائقة بحقها.
واستغلت نجمة البوب، البالغة 26 عاماً، حفل غرامي، أكبر حدث موسيقي عالمي لتقف على منبره وهي تلوّح بجائزتيها وتردّ على تصرّف زوج كيم كاردشيان Kim Kardashian بشكل حاسم من دون تسميته.


فقد شجعت Swift في كلمتها جميع النساء على التركيز على أنفسهن وأعمالهن، وتجاهل كل من يحاول تقويض نجاحهن. وشكرت كل متتبعيها على مدى 10 سنوات.
وأضافت قائلة:
" كأول فنانة تفوز بجائزة غرامي مرتين عن فئة أفضل ألبوم، أريد أن أقول لجميع النساء إنه بفضل جهودكن وجهود من حولكن من محبّين تصلون الى مبتغاكن، وليس بفضل من يحاول الوصول الى الشهرة على حسابكن".
وعلى الرغم من الإنتقادات الواضحة لمغني الراب على ما ورد في كلمات أغنيته تجاه النجمة الشقراء، غرّد مبرراً خطأه بأن الفنانة الشابة كانت موافقة على كلمات أغنيته بعد أن اتصل بها لمدة ساعة وأخذ بركتها في الموضوع. وأضاف أن الأمر أتى كله عن حسن نية وليس إهانة للمغنية. وختم مغني الراب كلمته بالتبريك للمغنية على جائزتيها.


بدورها ردّت المغنية على تغريدة كانيي Kanye بأنه اتصل بها فعلا ولكن ليطلب منها نشر أغنياته على صفحتها عبر إنستغرام.

وكان قد عمّ الاستياء بين معجبي سويفت Swift الذين صبوا غضبهم على كانيي Kanyeعبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أن شقيق سويفت نشر عبر حسابه عبر انستقرام ظهر فيه وهو يرمي حذائين من العلامة التجارية التابعة للمغني، وعلّق على الفيديو قائلاً:

"بدأت باكراً في تنظيف المنزل قبل الربيع، عدنا مجدداً."

وكانت قد افتتحت النجمة الأمريكية تايلور سويفت Taylor Swift حفل توزيع جوائز الغرامي لعام 2016 الذي أقيم في لوس أنجلوس مساء أمس، بأغنية Out Of The Woods من ألبومها الأخير 1989، والذي نالت عليه في الحفل على جائزة غرامي لأفضل ألبوم غنائي وكذلك على غرامي لأفضل أغنية مصوّرة فيديو كليب Bad Blood.

 

كانيي ويست يهين تايلور سويفت.. وشقيقها يرد

 

 

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