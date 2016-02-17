اليوم.. انطلاق مسابقة "الإذاعى الصغير" لطلاب مدارس جنوب سيناء

أنهت إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، كل الاستعدادات لانطلاق مسابقة الإذاعى الصغير، والذى سوف تنطلق فعالياتها غدا الأربعاء وفى تمام التاسعة صباحا ويستضيفها المركز الاستشكافى للعلوم والتكنولوجيا بالعاصمة طور سيناء، وسيتم خلالها اختيار افضل مذيع لقارىء النشرة الإخبارية على مستوى المراحل التعليمية الثلاث.

واجتمع نبيل أبو العطا مدير المركز الاستشكافى للعلوم والتكنولوجيا امس الثلاثاء مع أبو السعود أبو الفتوح، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، وفى حضور عبده عبد اللاه مدير العلاقات العامة بالمركز لوضع اللمسات الأخيرة لانطلاق فعاليات التصفية النصف نهائية للمسابقة لترشيح 3 طلاب من كل مرحلة للتصعيد إلى اللقاء القمى والذى سوف تتولى رئاسة لجنة تحكيمه الإعلامية الكبيرة نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية، لجنة تحكيم مسابقة "الإذاعى الصغير" وفى حضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يوم الخميس 18 فبراير الجارى بقاعة مركز تدريب وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بطور سيناء. من جانب آخر كشف المطرب أحمد صبحي، رئيس نقابة المصريين المستقلة للمبدعين والمؤلفين بجنوب سيناء، والداعم للمسابقة أن هناك جوائز قيمة مهداة من النقابة لأصحاب المركز الأول فى كل مرحلة وشهادات تقدير لأصحاب المركز الثانى والثالث.

أضاف أن الموهوبين هم الثروة الحقيقية للمجتمع، فهم قاطرة الأمم نحو التقدم والرقي. والموهبة نعمة من الله وفضل ويكتمل نضجها بعوامل مكتسبة من أهمها البيئة الصالحة، والعناية بأسباب صَقْلها كالتعليم والتدريب وهذا هو هدف النقابة الذى سوف نسعى لتفعيله على ارض الواقع بالتعاون مع الجهات الحكومية والغير حكومية بالمحافظة.