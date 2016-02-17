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اليوم.. محاضرة بمدينة دهب عن الفيروسات وطرق الوقاية من مرض زيكا

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اليوم.. محاضرة بمدينة دهب عن الفيروسات وطرق الوقاية من مرض زيكا اليوم.. محاضرة بمدينة دهب عن الفيروسات وطرق الوقاية من مرض زيكا
قال اللواء عماد علوان، رئيس مدينة دهب أن اليوم الأربعاء سيتم عقد محاضرة توعية لأهالى مدينة دهب عن أنواع الفيروسات التى تصيب جسم الإنسان، بحضور الدكتور محمد حسين مدير الإدارة الصحية بقاعة مجلس المدينة عن أنواع الفيروسات التى تصيب الإنسان عن طريق الدم والتصدى لمرض زيكا وطرق الوقاية منه.

أضاف عماد علوان، أن المحاضرة ستبدأ فى الثانية عشر ظهرًا، مشيرًا إلى أن هذه المحاضرة مخصصة للسيدات والفتيات من أجل الاستفادة الأكبر، على أن يتم إعادة المحاضرة للرجال والشباب خلال نهاية الأسبوع المقبل.

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