أهالى القليوبية يطالبون بإعادة فتح طريق كوبرى بنها الجديد

بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، عبر "الفيديو كونفرانس" كوبرى بنها العلوى الجديد الذى نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى عام، وتكلف 220 مليون جنيه، للتخفيف عن المواطنين والسيولة المرورية وتقليل حدة التكدس المرورى بالمدينة، إلا أن مواطنى القليوبية لا يشعرون بتغيير فى الحركة المرورية بسبب تزايد الازدحام والتكدس المرورى بعد افتتاح الكوبرى، بسبب غلق طريق الرياح التوفيقى بعرض 24 مترا، والذى يعد المدخل الرئيسى للمواطنين لمدينة بنها، وامتداد لنزلة الكوبرى الذى تكلف 220 مليون جنيه من أجل إحداث سيولة مرورية، والتخفيف على المواطنين.

وقال فتحى سعيد - 35 سنة مهندس من سكان مدينة بنها - إن الكوبرى الجديد فتح محاور جديدة للمدينة التى كادت أن تختنق بسبب الزحام والتكدس المرورى، ونحن نقدم الشكر للقوات المسلحة والرئيس السيسى، إلا أن الكوبرى لم يأت بثماره للمواطنين، بسبب غلق الشارع الرئيسى لنزلة الكوبرى أمام المواطنين، ومنع سير السيارات فيه بعد قيام مديرية أمن القليوبية بغلق الشارع بالكامل بعرض 24 مترا وطول كيلو، بسبب وجود مبنى مديرية أمن القليوبية، مؤكدا أن ذلك يعد إهدارا لمبلغ 220 مليون جنيه تكلفة الكوبرى.

وأوضح هشام فريد، موظف من سكان بنها، أن الكوبرى الجديد كان حلما لكل أهالى بنها منذ سنوات لفك الحالة المرورية وتسهيلا على المواطن، ولكن مع استمرار غلق طريق كورنيش الرياح التوفيقى من ناحية مديرية الأمن، والذى يعد المحور الوحيد والرئيسى أمام كوبرى بنها الجديد، والذى افتتحه الرئيس لخدمة المواطنين أهدر حلم الأهالى.

وقالت عفاف ناصف "مدرسة ببنها" إن سبب اهتمام الحكومة بإقامة كوبرى بتكلفة 220 مليون جنيه لخدمة المواطنين ولتخفيف التكدس المرورى وإحداث حالة من السيولة المرورية، إلا أن الشارع الرئيسى الذى يخدم منزل الكوبرى الجديد ما زال مغلقا والنتيجة لم نشعر بأى تغيير، بل نشعر أن تكلفة إنشاء الكوبرى ذهبت هباء لأننا نعانى من الزحام والتكدس المرورى، ونطالب الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، واللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية بفتح الطريق من أمام مديرية أمن القليوبية، لإنقاذ 220 مليون جنيه تكلفة كوبرى بنها، ولخدمة المواطنين ولتخفيف التكدس المرورى وإحداث حالة من السيولة المرورية.

ومن جانبه قال اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، لـ"اليوم السابع"، إنه أرسل مذكرة إلى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، موضحا فيها أن هذا الطريق هو المخرج الرئيسى والوحيد أمام منزل كوبرى الرياح التوفيقى الجديد وبعرض الشارع 24 مترا على حارتين.

وأضاف فرحات أنه طالب فى المذكرة بالموافقة على فتح حارة واحدة فقط بمساحة 12 مترا لخدمة نزلة الكوبرى والاستفادة من تكاليف إنشاء هذا الكوبرى، وتحقيق هدفه فى التخفيف عن المواطنين، موضحا أنه سيتم تطوير شامل بطريق الرياح التوفيقى وعمل حوائط خرسانية بالحارة الثانية بعرض 12 مترا للتأمين الكامل لمبنى مديرية أمن القليوبية، موضحا أنه ناقش الأمر مع اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، وأشار محافظ القليوبية إلى أن افتتاح الطريق أمام كبارى الرياح التوفيقى سيساهم بشكل كبير فى تقليل حدة التكدس المرورى، وسيغير من شكل الحركة المرورية بالمدينة.

وأوضح فرحات أن محافظة القليوبية كانت قد بدأت بالتعاون مع القوات المسلحة ببناء كوبريين متعددى المطالع بمنطقة الرياح التوفيقى بالمدخل الجنوبى لمدينة بنها، وهما عبارة عن كوبريين معلقين لربط جميع محاور تلك المنطقة أعلى الرياح التوفيقى وخطوط السكك الحديدية والميادين بطريقة تعدد المطالع والمنازل "Run Way"، حيث يخترق مدينة بنها خط سكة حديد "القاهرة - الإسكندرية" و"بنها - الزقازيق"، ويوجد بها عدد 2 مزلقان عند مدخلها الجنوبى من ناحية طريقى 12، و13 مزلقانًا بالحرس الوطنى ومزلقان كفر مناقر، وعبرهما تنتقل الحركة المرورية من وإلى شرق وغرب المدينة.. الأمر الذى كان يتسبب فى أزمة مرورية خانقة، مما دفع أجهزة المحافظة للبدء فى المشروع والإنتهاء منه خلال الأيام المقبلة.. وقال محافظ القليوبية إنه جار دراسة ربط الكوبريين لعبور الرياح التوفيقى كمطلب جماهيرى خلال مرحلة ثانية للمشروع.

وأوضح "فرحات" أنه قام باستئذان قيادة المنطقة المركزية العسكرية فى فتح شارع معهد التكنولوجيا "الشرطة العسكرية" بمدينة بنها، لتخفيف العبء عن المواطنين فى ضوء التحويلات المرورية الموجودة حاليا بالمدينة، فى إطار أعمال التطوير، ووجه الشكر والتحية لضباطها وأفرادها وقيادة القوات المسلحة على الموافقة على فتح الطريق وتعاونهم فى تخفيف العبء عن أهالى مدينة بنها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية افتتحا كبارى الرياح التوفيقى بمدينة بنها، والتى نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمدينة بنها للتخفيف عن المواطنين والسيولة المرورية بالمدينة.

السيسى يقرر تشغيل كبارى الرياح التوفيقى الجديدة ببنها عبر الفيديو كونفرانس

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