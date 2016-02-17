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شرم الشيخ تستضيف بطولة "السلام" للفروسية 3مارس

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شرم الشيخ تستضيف بطولة "السلام" للفروسية 3مارس شرم الشيخ تستضيف بطولة "السلام" للفروسية 3مارس
تستضيف مدينة السحر والجمال شرم الشيخ بطولة السلام للفروسية فى الفترة من 3 إلى 5 مارس كمرحلة أولى ومن 10 إلى 12مارس كمرحلة ثانية.

وستقام المنافسات على فندق كونكورد السلام، وذلك بحضور كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، بالقاعة الرئيسية بمركز شباب الجزيرة.

ومن المقرر مشاركة ما يقرب من 200 فارس في البطولتين، وهو عدد كبير يعكس الاهتمام البالغ للبطولة والتي سوف تلعب دورًا كبيرًا في تنشيط السياحة الرياضية.

يشارك في إدارة المنافسات مجموعة كبيرة من الحكام الدوليين المعينين من قِبل الاتحاد الدولي، من أوروبا: "وهم ألمانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، البرتغال، إنجلترا، أيرلندا، إسبانيا، سويسرا، إيطاليا، السويد".

ومن آسيا: " الأردن، سوريا، العراق، ، الإمارات، لبنان، قطر، الكويت"، ومن أفريقيا: " جنوب أفريقيا، موريشيوس، زيمبابوي، السودان، الجزائر، المغرب، ليبيا".
>ومن المقرر انعقاد الاجتماع التأسيسي للجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي على هامش البطولتين، بمشاركة ممثلين عن 19 دولة أفريقية.
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مصر 365

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