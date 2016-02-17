أخبار عاجلة

من امام «الكنيسة المرقسية» بالأسكندرية "مسلم مسيحي ايد واحدة" -
مظاهرات غاضبة فى محيط انفجار «المرقسية» بالأسكندرية «يا نجيب حقهم يانموت زيهم» -
زجاج وحطام في المناطق المحيطة بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
استمرار توافد مصابي تفجير طنطا علي معهد ناصر -
السيطرة على حريق داخل مستشفى العجوزة -
تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
تغطية خاصة - الصحة : إستشهاد 27 شخصاً وإصابة 56 آخرين في حادث تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا -
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية -
تغطية خاصة - الإعلايمة/ سناء منصور .. تغالب دموعها بعد الحادث الإرهابي الأليم " نحن جسد واحد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

واشنطن تشكك بإمكان وقف اطلاق النار فى سوريا هذا الأسبوع

Google+ Print
واشنطن تشكك بإمكان وقف اطلاق النار فى سوريا هذا الأسبوع واشنطن تشكك بإمكان وقف اطلاق النار فى سوريا هذا الأسبوع

>شككت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بإمكان ارساء وقف لإطلاق النار فى سوريا هذا الاسبوع كما ينص على ذلك اتفاق توصلت اليه فى ميونيخ الخميس الفائت مع الاطراف الرئيسية المعنية فى الازمة السورية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارتك تونر ردا على سؤال بشأن اشتداد حدة القتال فى شمال سوريا "لا اريد ان اقول لكم بشكل حاسم انه" بحلول الموعد المحدد بموجب اتفاق فيينا اى الخميس او الجمعة "سيكون هناك وقف للأعمال العدائية ولكن نحن نعول على انه سيتم احراز تقدم".

وجدد تونر ادانة الولايات المتحدة للقصف الذى طال فى حلب الاثنين مستشفيات ومدارس واوقعت 50 قتيلا مدنيا على الاقل بحسب الامم المتحدة، معتبرا ان هذا "وضع غير مقبول"، مكررا اتهام روسيا بانها "نفذت بعضا من هذه الغارات الجوية" والتى نفى الكرملين اى ضلوع لموسكو بها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365