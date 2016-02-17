واشنطن تشكك بإمكان وقف اطلاق النار فى سوريا هذا الأسبوع

>شككت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بإمكان ارساء وقف لإطلاق النار فى سوريا هذا الاسبوع كما ينص على ذلك اتفاق توصلت اليه فى ميونيخ الخميس الفائت مع الاطراف الرئيسية المعنية فى الازمة السورية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارتك تونر ردا على سؤال بشأن اشتداد حدة القتال فى شمال سوريا "لا اريد ان اقول لكم بشكل حاسم انه" بحلول الموعد المحدد بموجب اتفاق فيينا اى الخميس او الجمعة "سيكون هناك وقف للأعمال العدائية ولكن نحن نعول على انه سيتم احراز تقدم".

وجدد تونر ادانة الولايات المتحدة للقصف الذى طال فى حلب الاثنين مستشفيات ومدارس واوقعت 50 قتيلا مدنيا على الاقل بحسب الامم المتحدة، معتبرا ان هذا "وضع غير مقبول"، مكررا اتهام روسيا بانها "نفذت بعضا من هذه الغارات الجوية" والتى نفى الكرملين اى ضلوع لموسكو بها.

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