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إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالوادى الجديد

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إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالوادى الجديد إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالوادى الجديد
أصيب 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق الخارجة أسيوط بالوادى الجديد نتيجة السرعة الزائدة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم.

وكان اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد قد تلقى إخطاراً يفيد انقلاب سيارة أجرة بجوار فرع الجامعة الجديد على طريق الخارجة أسيوط، ما أسفر عن إصابة كلا حسنى على محمود 24 سنة، وعبد الرحيم ياسر عليوة 16 سنة، وعصمت خليفة طلعت 40 سنة، وإسلام عبد الحفيظ 30 سنة، ويحيى صالح محمد 14 سنة، ومحمد على عبد الحميد 25 سنة، وإسلام أبو الحسن على 24 سنة، وعصمت على ومحمد على 40 سنة، ومحمود محمد أحمد 30 سنة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، واحيل إلى النيابة العامة.

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