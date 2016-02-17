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دار الإفتاء: الباروكة "شعر صناعى" وليست واصلة ويجوز للمرأة ارتدائها

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دار الإفتاء: الباروكة "شعر صناعى" وليست واصلة ويجوز للمرأة ارتدائها دار الإفتاء: الباروكة "شعر صناعى" وليست واصلة ويجوز للمرأة ارتدائها
قال الدكتور خالد عمران ،أمين الفتوى بدار الافتاء،إنه يجوز للمرأة أن ترتدى الباروكة لزوجها فى المنزل من باب الزينة لإسعاده وإدخال السرور على قلبه.

وأضاف ردا على سؤال هل يجوز ارتداء الباروكة فى المنزل،أن الشعر الصناعى ليس مقصود به النهى فى الحديث أن تكون واصلة او مستوصلة ولذلك فإن هذه الباروكة لا تدخل فى النهى الوارد فى الحديث ويجوز أن تتزين المرأة لزوجها به فى المنزل .


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