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بالصور.. جمارك مطار القاهرة تضبط 201 كتاب أثرى فى طريقها للمملكة السعودية

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بالصور.. جمارك مطار القاهرة تضبط 201 كتاب أثرى فى طريقها للمملكة السعودية بالصور.. جمارك مطار القاهرة تضبط 201 كتاب أثرى فى طريقها للمملكة السعودية
تمكنت سلطات جمارك قرية بضائع مطار القاهرة الدولى، من ضبط 201 كتاب أثرى محظور حيازتها، داخل 60 طن كتب فى طريقها للمملكة العربية .

وقال محمد محمود، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات بقرية البضائع بمطار القاهرة، إن رجال جمارك صادر الذهبية بمدينة بدر، التابع لإشراف قرية البضائع بمطار القاهرة، اشتبهوا فى محتويات 1710 طرود كتب بوزن 60 طنا إلى المملكة العربية السعودية، وتم إبلاغ رجال وحدة المضبوطات الأثرية، حيث تم تشكيل لجنة فحصت الكتب، وتبين وجود 201 كتاب أثرى ترجع لبداية القرن الثالث عشر الهجرى.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات، أن وحدة المضبوطات الأثرية أوصت بانتداب لجنة من دار الكتب والوثائق المصرية لاستكمال الإجراءات الجمركية للكشف والمعاينة.

وأشار محمود إلى أن هلال توفيق، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الصادرات الجوية، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

جمارك مطار القاهرة (1)

جمارك مطار القاهرة (2)

جمارك مطار القاهرة


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