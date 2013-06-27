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الإماراتيون ينفقون مبالغ خيالية على مستحضرات التجميل

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الإماراتيون ينفقون مبالغ خيالية على مستحضرات التجميل الإماراتيون ينفقون مبالغ خيالية على مستحضرات التجميل

استعداداً لانطلاق معرض "ذا لايف أند ستايل شو الإمارات" The Life and Style Show UAE أجرت شركة dmg:: events- الشرق الأوسط دراسة أظهرت من خلالها أن شخصاً من أصل عشرة في الإمارات العربية المتحدة ينفقون مبلغاً وقدره 60 ألف درهم في السنة على مستحضرات التجميل، والأزياء. ويأتي هذا الاستبيان في وقت يشهد فيه قطاع التجميل في دولة الإمارات ازدهاراً ملموساً حيث يُتوقّع أن تبلغ قيمة سوق مستحضرات التجميل ما يناهز 140 مليون دولار بحلول عام 2014. وتسلّط نتائج المسح أيضاً الضوء على أهمية متابعة خطوط الموضة بالنسبة لسكّان دولة الإمارات العربية المتّحدة، بحيث 23% من الأشخاص الذين شملهم المسح يعترفون بشراء قطعة جديدة من الملابس كلّ شهر. وسيُقام معرض ذا لايف أند ستايل شو الإمارات بين 5 و7 ديسمبر في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض (أدنك)، وسوف يضمّ سبعة فعاليات منفردة إحداها متخصصة بالأزياء والجمال.

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