"لا للأحزاب الدينية"تبدأ جمع توقيعات لحذف مادة ازدراء الأديان من الدستور

قال محمد عطية، منسق حملة "لا للأحزاب الدينية"، إن الحملة عرضت على الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، تدشين حملة للمطالبة بحذف قانون ازدراء الأديان من الدستور، موضحا أن "ناعوت" رحبت إلى جانب شخصيات سياسية أخرى.

وأضاف منسق حملة " لا للأحزاب الدينية" لـ"اليوم السابع" أن الحملة ستبدأ من الأسبوع المقبل جمع توقيعات لحذف مادة ازدراء الأديان، وتدشين حملات تضامن مع الكتاب والمفكرين الذين صدرت أحكام بالسجن ضدهم.

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