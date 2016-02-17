بالصور.. بكين تنشر بطاريات صواريخ فى جزيرة متنازع عليها فى بحر الصين

نشر موقع "فوكس نيوز" صورا التقطت بالأقمار الصناعية لجزيرة "وودى" بمنطقة بحر الصين الجنوبى، توضح نشر الجيش الصينى لعدد من بطاريات الصواريخ على سطح الجزيرة.

وأضافت فوكس نيوز، أن الصور ،وهى من شركة إيمج سات انترناشيونال للابحاث والمعلومات، تظهر بطاريتين من ثمانى منصات إطلاق لصواريخ "أرض-جو "، وأيضا نظاما للرادار على جزيرة وودى وهى جزء من جزر بارسيل فى بحر الصين الجنوبى والتى يتنازع عليها الصين وفيتنام وتايوان.

وقالت فوكس نيوز، إن الصواريخ وصلت إلى جزيرة وودى على مدار الاسبوع الماضى، وأوضح التقرير أنه وفقا للصور فإن شاطئ الجزيرة كان خاليا فى الثالث من فبراير لكن الصواريخ ظهرت عليه خلال منتصف الشهر الجارى.

ووفقا لـ"فوكس نيوز"، فإن المسؤول قال إن الصور يبدو أنها تظهر صواريخا من نظام "إتش كيو-9 " للدفاع الجوى التى يبلغ مداها 200 كليومتر وإنها ستشكل تهديدا لأى طائرات مدنية أو عسكرية تطير على مقربة من الجزيرة.

>واضافت المحطة التلفزيونية، أن مسؤولا أمريكيا أكد صحة الصور.

يذكر أن منطقة بحر الصين الجنوبى تشهد العديد من التوترات فى الفترة الاخيرة بسبب بعض التصريحات التى تصدرها الدول المتنازعة على جزر بحر الصين.

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