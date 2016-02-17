توقف نشاط 50 مركزا للغوص بمدينتى شرم الشيخ ودهب لانحسار الحركة السياحية

كشف مصدر مسئول بغرفة الغوص والأنشطة البحرية، عن توقف نشاط أكثر من 50 مركزا للغوص فى مدينتى شرم الشيخ ودهب من إجمالى 130 مركزا بمحافظة جنوب سيناء، نتيجة انحسار الحركة السياحية، عقب تعليق عدد من الدول الأوروبية رحلاتها لمدينة شرم الشيخ، على خلفية حادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء أكتوبر الماضى.

وقال المصدر، لـ "اليوم السابع"،إن أصحاب مراكز الغوص توقفوا عن العمل وأغلقوا منشآتهم لتقليل حجم الخسائر الناجمة من انخفاض الحركة، مشيرا إلى أنه تم تسريح جميع العمالة المؤقتة، ومنح العمالة الدائمة إجازات لحين عودة السياحة لمدينة شرم الشيخ.

وأضاف، أن قرارات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والمتعلقة بتخفيض قيمة ايجارات مركز الغوص والأنشطة البحرية المتواجدة داخل الفنادق والمنتجعات السياحية لـ 25 %، ساهم فى تخفيف الأعباء المالية التى تقع على عاتق المستثمرين .