"مستقبل وطن" ينظم حملة لدعم السياحة فى الغردقة بمشاركة 500 من شبابه

قالت شيماء عبد الإله، أمين الشباب فى حزب مستقبل وطن، إن الحزب سينظم حملة وفعالية كبيرة لدعم ولتنشيط السياحة المصرية فى الغردقة، فى ثاني أيام معسكر الحزب، وبحضور عدد كبير من الشخصيات العامة و بمشاركة 500 من شباب مستقبل وطن.

وأوضحت أمين الشباب فى الحزب، لـ"اليوم السابع"، أن مستقبل وطن ينسق مع الجهات المختصة سواء وزارة الداخلية أو السياحة، ولفتت إلى أن الحملة تهدف فى المقام الأول لتوصيل رسائل بأن البلد تتمتع بالأمان و الاستقرار .

تجدر الإشارة إلى أن حزب مستقبل وطن ينظم معسكره السنوى فى الغردقة بمشاركة شبابية بهدف وضع تصورات وخطط الحزب للفترة المقبلة بعد إعادة هيكلة جميع الأمانات.

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