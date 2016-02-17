نصائح لاستخدام "المايكروويف" بأمان

لا تخلو المنازل، اليوم، من جهاز "المايكروويف" المسهّل لعملية الطهي. إليك نصائح الدكتورة مها عبد الله التركي، لاستخدامه بأمان:

منافع "المايكروويف"

تعدّد الأستاذة المساعدة في قسم التغذية الإكلينيكية بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية الدكتورة مها عبد الله التركي منافع "المايكروويف"، بالقول أن الجهاز المذكور "وسيلة آمنة لطهو الأطعمة خصوصاً عند استخدامه من قبل الصغار، وذلك بعيداً عن لهب النار أو حرارتها، بالإضافة إلى سرعته في طهو الطعام، ما يوفر علينا الوقت".

أما سيئات "المايكروويف"، فتشمل:

- فقد الأطعمة لذتها نتيجة الحرارة العالية والسريعة. علماً أن الأطباق تتمتع بمذاق أفضل عندما تنضج ببطء.

- فقد الأطعمة المغذيات المتوفرة فيها.

من جهة ثانية، نظراً إلى أنه يمنع تسخين الأطعمة الدهنية في حاويات بلاستيكية، تفادياً لإطلاق عديد من المواد الكيماويّة الخطرة، تقضي نصائح د. التركي باستعمال أواني "البايركس" أو الصيني أو الخزف أو السراميك عند الطهي بـ"المايكروويف"، مع تجنب منتجات البلاستيك كافة حتى لا تنصهر بفعل درجة الحرارة المرتفعة، أو المعادن التي تعكس إشعاعات "المايكروويف".

إشارة إلى أن بحوث يابانية كانت أفادت أن استخدام "المايكروويف" بالطهي يدمّر نحو 40% من الفيتامين "ب 12" الموجود في الغذاء.

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