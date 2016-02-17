أخبار عاجلة

من امام «الكنيسة المرقسية» بالأسكندرية "مسلم مسيحي ايد واحدة" -
مظاهرات غاضبة فى محيط انفجار «المرقسية» بالأسكندرية «يا نجيب حقهم يانموت زيهم» -
زجاج وحطام في المناطق المحيطة بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
استمرار توافد مصابي تفجير طنطا علي معهد ناصر -
السيطرة على حريق داخل مستشفى العجوزة -
تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
تغطية خاصة - الصحة : إستشهاد 27 شخصاً وإصابة 56 آخرين في حادث تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا -
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية -
تغطية خاصة - الإعلايمة/ سناء منصور .. تغالب دموعها بعد الحادث الإرهابي الأليم " نحن جسد واحد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

نصائح لاستخدام "المايكروويف" بأمان

Google+ Print

الثلاثاء 16-02-2016 18:49

لا تخلو المنازل، اليوم، من جهاز "المايكروويف" المسهّل لعملية الطهي. إليك نصائح الدكتورة مها عبد الله التركي، لاستخدامه بأمان:

منافع "المايكروويف"
تعدّد الأستاذة المساعدة في قسم التغذية الإكلينيكية بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية الدكتورة مها عبد الله التركي منافع "المايكروويف"، بالقول أن الجهاز المذكور "وسيلة آمنة لطهو الأطعمة خصوصاً عند استخدامه من قبل الصغار، وذلك بعيداً عن لهب النار أو حرارتها، بالإضافة إلى سرعته في طهو الطعام، ما يوفر علينا الوقت".

أما سيئات "المايكروويف"، فتشمل:
- فقد الأطعمة لذتها نتيجة الحرارة العالية والسريعة. علماً أن الأطباق تتمتع بمذاق أفضل عندما تنضج ببطء.
- فقد الأطعمة المغذيات المتوفرة فيها.
من جهة ثانية، نظراً إلى أنه يمنع تسخين الأطعمة الدهنية في حاويات بلاستيكية، تفادياً لإطلاق عديد من المواد الكيماويّة الخطرة، تقضي نصائح د. التركي باستعمال أواني "البايركس" أو الصيني أو الخزف أو السراميك عند الطهي بـ"المايكروويف"، مع تجنب منتجات البلاستيك كافة حتى لا تنصهر بفعل درجة الحرارة المرتفعة، أو المعادن التي تعكس إشعاعات "المايكروويف".
إشارة إلى أن بحوث يابانية كانت أفادت أن استخدام "المايكروويف" بالطهي يدمّر نحو 40% من الفيتامين "ب 12" الموجود في الغذاء.

شاهدي أيضاً:

بالفيديو: لمّعي الفضّة بقشرة الموز

بالفيديو: معجون الأسنان للعناية بالأحذية

بالفيديو: 3 طرق لإزالة الصمغ عن الأصبع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا