النائب العام يأمر بسرعة ضبط منفذى الهجوم على كمين البدرشين

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيقات موسعة، حول الهجوم المسلح الذى استهدف، مساء أمس الثلاثاء، قوة التأمين المعينة بمنطقة الميزان بطريق أسيوط الزراعى التابعة للبدرشين، وأسفر عن مقتل أمين شرطة، وإصابة آخرين، وسرعة ضبط منفذيه.

وكلف النائب العام، المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، بالإشراف على التحقيقات التى باشرتها نيابة البدرشين الجزئية فور وقوع الحادث، مع مخاطبة الجهات الأمنية المختصة بسرعة اتخاذ إجراءات التحرى لكشف هوية منفذى الهجوم المسلح.

وخاطبت النيابة العامة، قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، لإجراء التحريات حول الواقعة، وقررت انتداب خبراء إدارة الأدلة الجنائية لمعاينة موقع استهداف الكمين، والتحفظ على المخلفات الناتجة عن الهجوم وفوارغ الطلقات.

وانتهى فريق النيابة العامة من إجراءات معاينة موقع كمين البدرشين الذى تعرض للهجوم، وقرر انتداب الطبيب الشرعى لإجراء الكشف الطبى على جثة أمين الشرطة المتوفى، لإعداد تقرير بأسباب الوفاة وطبيعة الإصابة، ومناظرة إصابات أمينى الشرطة الآخرين.

وتلقت النيابة العامة إخطاراً من الأجهزة الأمنية، يفيد قيام مجهولون يستقلون إحدى الدراجات النارية، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه قوة التأمين المعينة بنقطة الميزان بطريق أسيوط الزراعى بنطاق محافظة الجيزة.

وأسفر الهجوم عن مقتل أمين الشرطة أحمد السيد الغاوى، من قوة مركز شرطة البدرشين، وإصابة كل من أمين الشرطة أحمد محمد سيد سلام، من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة، وأمين الشرطة عثمان حسين توفيق، من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة.

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