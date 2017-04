ماذا ارتدت النجمات هذا الأسبوع؟

شهد هذا الأسبوع إطلالات متنوعة للفنانات العالميات. ففي مناسبات مختلفة أطلت كل واحدة بزي يعكس ذوقها وشخصيتها، وتراوحت الخيارات بين السراويل الرصينة وصولاً الى الفساتين البرّاقة.

"فيكتوريا جاستيس" Victoria Justice ارتأت أن ترتدي سروالاً مع توب من دون أكمام لحضور حفلة إطلاق فيلم Katy Perry: Part of me في مدينة لوس أنجلوس فبدت بمنتهى الارتياح. والسروال أيضاً كان خيار "هايدن بانيتيير" Hayden Panettiere في عرض أزياء "جورجيو أرماني" Giorgio Armani حيث ارتدت سروالاً أسود مع توب بيضاء من توقيع الدار نفسها. وخلال عرض مجموعتها الجديدة لخريف وشتاء 2014 اختارت "فيكتوريا بيكهام" Victoria Beckham طقماً باللون الأسود أيضاً.

وظهرت خلال هذا الأسبوع بعض الإطلالات التي زيّنتها الفساتين الملوّنة، كفستان "جينيفر لوبيز" Jennifer Lopez من توقيع "كريستيان ديور" Christian Dior والذي ارتدته خلال حفلة تكريمها على "ممر المشاهير"، وفستان "جيسيكا تشاستاين" Jessica Chastain الأزرق في مهرجان شانغهاي السينمائي، وكذلك فستان "نتالي بورتمان" Natalie Portman البرتقالي في إحدى الحفلات الراقصة في مدينة لوس أنجلوس.

وبالطبع، كان للون الأسود لمسته الساحرة على بعض الإطلالات. فالنجمة "سارة جيسيكا باركر" Sarah Jessica Parker اختارت فستاناً من توقيع "مارك جايكوبس" Marc Jacobs مقلّماً بالأسود والذهبي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم Charlie and the Chocolate Factory ، و"ساندرا بولوك" Sandra Bullock ارتدت فستاناً من الجلد الأسود المخرّم من تصميم "إيرماندو سيرفينو" Ermandon Scervino خلال حضورها حفلة إطلاق فيلم The Heat في مدينة نيويورك. كذلك زيّن الأسود إطلالة المغنية "أديل" Adel في الحفلة الموسيقية التي أقامها اتحاد UJA في مدينة نيويورك حيث ارتدت فستاناً باللون الأسود يزيّنه حزام عريض مع سترة طويلة.

أما الإطلالة الأبرز فكانت للمثلة وعارضة الأزياء الاسبانية "إلسا باتاكي" Elsa Pataky التي اختارت فستاناً أبيض مطرزاً من تصميم "زهير مراد" Zuhair Murad خلال حفلة توزيع جوائز Yo Dona في مدريد.

عرضنا لك أبرز إطلالات النجمات لهذا الأسبوع. فأي إطلالة أعجبتك أكثر؟