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غدًا.. وزيرة التعاون الدولى تترأس قوافل لمتضررى السيول بقرى أبيس بالإسكندرية

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غدًا.. وزيرة التعاون الدولى تترأس قوافل لمتضررى السيول بقرى أبيس بالإسكندرية غدًا.. وزيرة التعاون الدولى تترأس قوافل لمتضررى السيول بقرى أبيس بالإسكندرية
تقوم الدكتور سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، بزيارة تفقدية لقرى أبيس بالاسكندرية، غدًا الخميس.

وتترأس الوزيرة قوافل شاملة من تقديم الخدمة الطبية و العلاجية و الغذائية و ملابس لأهالى قرية أبيس 8 شرق الاسكندرية، بالتنسيق مع بنك الطعام المصرى.

كما تقوم الوزيرة بتقديم الدعم لـ 7 أسر من متضررى السيول و واقعة الغرق التى تعرضت لها أسر القرية فى ديسمبر الماضى بالاسكندرية.

و من المقرر أن تتوجة الوزيرة الى مكتب المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية عقب الجولة التفقدية لتوقيع مذكرة تفاهم مع المحافظة حول هذا الشأن.

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