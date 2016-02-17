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إصابات لشباب فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال على أطراف رام الله

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إصابات لشباب فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال على أطراف رام الله إصابات لشباب فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال على أطراف رام الله

>أفادت مصادر طبية بمجمع فلسطين الطبى بوقوع إصابات بين عدد من الشباب وقوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة بيت ايل المقامة على أراضى مدينة البيرة على الاطراف القريبة من رام الله وسط الضفة المحتلة.

وأشارت المصادر إلى أن الاصابات ناتجة عن مواجهات اندلعت الليلة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اعتصام نظمه عشرات الشبان على دوار المنارة وسط رام الله اسنادا للأسير الصحفى المضرب عن الطعام منذ 84 يوما محمد القيق.

وتحول الاعتصام إلى مسيرة جابت شوارع رام الله وتوجهت نحو مستوطنة بيت ايل وأشعل الشباب الإطارات واشتبكوا مع قوات الاحتلال، فيما أطلقت الأخيرة قنابل الغاز المسيل للدموع بغزارة نحو الشبان، كما أطلقوا الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط.

يأتى ذلك فيما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال تنوى بعد طرد المتضامنين مع الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق من مستشفى العفولة إلى تغذيته قسريا عبر الوريد من دون أن يتمكن أحد من مشاهدته لذلك قامت بطرد كافة المتضامنين معه فى المستشفى.
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