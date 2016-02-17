سوريا تتهم "أطباء بلا حدود" بالعمل لحساب الاستخبارات الفرنسية

>هاجم السفير السورى فى الأمم المتحدة بشار الجعفرى أمس الثلاثاء بشدة منظمة "اطباء بلا حدود" غير الحكومية الفرنسية، متهما إياها بالعمل لحساب الإستخبارات الفرنسية، وذلك غداة مقتل 11 شخصا على الاقل فى غارة استهدفت مستشفى تديره فى شمال سوريا.

وقال الجعفرى ان "المستشفى المزعوم أقيم من دون اى تشاور مسبق مع الحكومة السورية من قبل ما يسمى شبكة اطباء بلا حدود الفرنسية والتى هى فرع للإستخبارات الفرنسية يعمل فى سوريا".

وأضاف "انهم يتحملون المسئولية كاملة عما جرى لأنهم لم يستشيروا الحكومة السورية"، وأضاف ان المنظمة "لم تعمل بترخيص من الحكومة السورية".