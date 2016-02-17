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ندوة للتوعية بمرض شلل الأطفال فى منشية النوبة بأسوان

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ندوة للتوعية بمرض شلل الأطفال فى منشية النوبة بأسوان ندوة للتوعية بمرض شلل الأطفال فى منشية النوبة بأسوان
نظمت جمعية منشية النوبة بأسوان، مساء أمس الثلاثاء، بالتعاون مع جمعية التمريض الحر ومديرية الشئون الصحية ندوة للتوعية بمرضً شلل الاطفال، وذلك قبيل الحملة القوميةً للتطعيم ضد المرض.

وحضر الندوة كل من الدكتورة فاطمة عنتر ًمدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة، والدكتورة سحر محمد على مدير عام إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة ونائب رئيس جمعية التمريض الحر، وياسر مصطفى أحمد رئيس جمعية التمريض الحر، وحنان عبد النبى نائب رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات النوبية.

وتضمنت الندوة إلقاء الضوء على مرض شلل الأطفال، وكيفية الوقاية منه، وأهمية الالتزام باعطاء الطفل التطعيمات سواء بالذهاب إلى الوحدات الصحية أو من خلال الفرق المتنقلة التى تذهب للمنازل ودور الحضانة.

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