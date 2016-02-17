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ضبط 30 ألف لتر مواد بترولية مخلوطة بالمياه داخل محطة وقود بالقاهرة

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ضبط 30 ألف لتر مواد بترولية مخلوطة بالمياه داخل محطة وقود بالقاهرة ضبط 30 ألف لتر مواد بترولية مخلوطة بالمياه داخل محطة وقود بالقاهرة
تمكنت مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة من القبض على صاحب محطة وقود، لمزاولته نشاطًا إجراميًا فى خلط المواد البترولية بالمياه.

وكانت معلومات قد وردت لمباحث التموين تفيد بقيام صاحب محطة وقود بالاتجار فى المواد البترولية، من خلال خلط المياه على السولار، للحصول على فرق السعر، ما يعد استيلاء على المال العام، وإهدارا لدعم توفره الدولة، وغشاً لجمهور المستهلكين.

وعلى الفور، تشكل فريق بحث أكد صحة الواقعة، وانتقلت قوة من الإدارة، وضبطت 30 ألف لتر مواد بترولية مخلوطة بالمياه، وبمواجهة المتهم بما نسب إليه اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصر 365

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