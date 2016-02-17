"الزراعة": غلق مصانع الأعلاف غير المرخصة وسحب عينات من 6 آلاف محل تجارى

قال الدكتور خالد توفيق، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة،إنه يجرى حاليا شن حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمعمل الإقليمى للأغذية والأعلاف،ووكلاء الزراعة بالمحافظات على جميع المصانع المنتجة للأعلاف بأنواعها سواء للماشية،والدواجن وأخرى،للتأكد من مطابقتها للمعايير المصرية المتعلقة بإنتاج وتداول ألأعلاف،وحصر غير المرخصة والمخالف للمعايير لإغلاقها فورا، وإحالة المخالفات لجهات التحقيق المختصة،للحد من مخالفات إنتاج الأعلاف غير المطابقة للمواصفات لارتباطها بمنظومة الإنتاج الحيوانى والداجنى.

وأوضح خالد توفيق، لـ"اليوم السابع "، أن الحملات ستشمل جميع محلات بيع وتداول محاصيل الأعلاف بمختلف المحافظات،للتأكد من تراخيصها وسحب عينات منها للتأكد من خلوها من أسباب تمنع تسويقها علي المستوى المحلى،والتزامها بالمعايير المصرية للإنتاج والتداول،وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة، وذلك للحد من مخالفات إنتاج الأعلاف لارتباطه بمنظومة الانتاج الحيوانى والداجنى.

فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة،أن هناك 6 آلاف محل لبيع وتداول محاصيل الأعلاف ومنتجاتها تخضع للرقابة،والتأكد من تراخيصها وسحب عينات دورية منها للتأكد من خلوها من أسباب تمنع تسويقها على المستوي المحلى ،كما تقوم أجهزة الوزارة بحملات آخرى علي "مجارش" الأعلاف بالمحافظات للتأكد من التزامها بالمعايير المصرية للانتاج والتداول.

كما تم إدخال أصناف جديدة تستخدم كخامات فى صناعة الأعلاف مثل المخلفات الزراعية ومخلفات إنتاج الوقود الحيوى للاستفادة من الميزة النسبية لمنتجات الأعلاف،وارتفاع جودتها والاستفادة منها فى تنمية وتطوير الانتاج الحيوانى وزيادة أعداد الثروة الحيوانية للحد من الاستيراد من الخارج .

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