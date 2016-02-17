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طلائع رعد الشمال تترى.. رسالة قوة وصف موحد

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طلائع رعد الشمال تترى.. رسالة قوة وصف موحد طلائع رعد الشمال تترى.. رسالة قوة وصف موحد

    واصلت طلائع القوات المشاركة في مناورات "رعد الشمال" توافدها تباعاً الى مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن، مصحوبة بأحدث التجهيزات والعتاد العسكري بكل انواعه، واحتشد آلاف الجنود من أكثر من 20 دولة عربية واسلامية للمشاركة في المناورة الكبرى التي سيدور رحاها شمال المملكة.

ويحمل حجم المناورات والمشاركة الواسعة فيها رسالة قوية عن الموقف الموحد لمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة والعالم الاسلامي.

ويشمل العتاد العسكري الدبابات، سلاح المدفعية، منظومات الدفاع الجوي، فضلا عن مشاركة القوات البحرية والجوية.

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