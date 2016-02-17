أمير مكة لمحافظي المنطقة: تلمسوا احتياجات المواطنين وحلوا مشاكلهم

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أهمية أن يضطلع المحافظون بدورهم المتمثل في لقاء المواطنين وتلمس حاجاتهم وحل مشاكلهم، ولا سيما وأن دور المحافظة ليس تقليديا بل يشمل متابعة التنمية والمشروعات على صعيدي بناء الإنسان وتنمية المكان.

وخلال الاجتماع الأول الذي عقد في الإمارة بجدة أمس برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة وحضور محافظي المنطقة، أكد الأمير خالد الفيصل على أهمية خدمة سكان المحافظات ومتابعة المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل أمور الناس، منوها إلى أن من أهم الأمور خلال زيارة سموه للمحافظات إنجاز المشروعات وأن تكون نظرة الناس تغيرت حيال الخدمات المقدمة والتنمية للأفضل.

وقال أمير منطقة مكة المكرمة "إن العبرة ليست بمساحة المحافظة كانت صغيرة أو كبيرة بل بالإنجاز وكيفية إدارة العمل فيها وخدمة الناس، فرضا المواطن مهم والدولة حريصة على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري والخدماتي".

ووجه أمير منطقة مكة المكرمة محافظي المحافظات بضرورة زيارة مركز البيضاء وبلدة ثول للاطلاع على تجربة التنمية فيها، والاستفادة من التجربة تمهيدا لاستنساخها في كافة المحافظات والعمل على إنجاحها.

ويأتي اجتماع أمير منطقة مكة المكرمة بالمحافظين والذي تقرر عقده بشكل نصف سنوي إيماناً من لدن سموه بأهمية التواصل المباشر بين ديوان الإمارة والمحافظين، كذلك لتطوير العلاقة بينهما، وأخيرا الاطلاع على تقارير التنمية في المحافظات بشكل دائم.