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حبس 3 عاطلين كونوا عصابة لسرقة الـ"توك توك" بالإكراه فى أكتوبر

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حبس 3 عاطلين كونوا عصابة لسرقة الـ"توك توك" بالإكراه فى أكتوبر حبس 3 عاطلين كونوا عصابة لسرقة الـ"توك توك" بالإكراه فى أكتوبر
أمرت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب سرقة الدراجات البخارية (توك توك) بالإكراه.

وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، تمكنوا من ضبط 3 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة الدراجات البخارية "توك توك" بالإكراه، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبحوزة أحدهم فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 حوادث سرقة "توك توك"، وأرشدوا عن أماكن ارتكابهم لتلك الحوادث، وأماكن تصريفهم للمسروقات.

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مصر 365

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