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آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية أؤيد منعه وعلى من ترفض التزام منزلها

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آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية أؤيد منعه وعلى من ترفض التزام منزلها آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية أؤيد منعه وعلى من ترفض التزام منزلها
أيدت الدكتور أمنة نصير، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم ، قرار الدكتور جابر نصار ، رئيس جامعة القاهرة، بمنع النقاب داخل المستشفيات التابعة للجامعة، موضحة أن انتشار النقاب عادة متجذرة قبل الإسلام عندما كان هناك جوار بين القبائل اليهودية والعربية.

وأضافت آمنة نصير ، لـ"اليوم السابع"، أن النقاب هو شريعة يهودية وليس إسلامية على الإطلاق، واستمرار هذا المظهر تجذر فى الجزيرة العربية من الأساس، متابعة :"جاء الإسلام ووجد هذه العادة متواجدة فأمر بغض البصر" ، مشيرة إلى أنه إذا ورد النقاب فى الإسلام فلماذا أمرت الشريعة الإسلامية بغض البصر؟ بقوله تعالى:"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم".

وأشادت بالدكتور جابر نصار لاتخاذه هذا القرار ، قائلة:"إذا كانت المرأة دكتورة فى الجامعة أو طبيبة، وارتضت أن تمارس هذه الأعمال السامية فلابد أن يكون عنوانها واضح أمام الطالب والمريض، ويرى صحته على وجهها، لأن ظهور الوجه فى هذه المهن أمر ضرورى".

ووجهت آمنة نصير رسالة إلى من يرفضون خلع النقاب قائلة لهم :"عودوا الى بيتكم تحمدوا، لا تفرضوا أمرا ليس فى صحيح الدين".

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