"ماكيير" مبارك: "الرئيس الأسبق قال لى فى 2005 أنا تعبت وعاوز أمشى"

قال محمد عشوب ماكيير الرئيس الأسبق مبارك، وخبير المكياج السينمائى المصرى العالمى، إنه كان مع مبارك فى 2005، وقال له :"يا عشوب أنا تعبت وعاوز أمشى، بس عاوز أجيب حد من ولاد مصر يتولى الليلة دى، لأنى لو سبتها مرة واحدة كدة البلد دى راحت"، مضيفاً أن مبارك قال له "أنا مش عاوز جمال يمسك الحكم، الكرسى دا تحته نار، عاوزه ياخد مراته ويطلع يقعد فى أى بلد بعيد عن وجع القلب اللى أنا شوفته فى حياتى".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنه لا يدافع عن مبارك ولكن هذا الكلام قاله له شخصياً، موضحاً أنه فى إحدى المرات شاهد مانشيت مكتوب فيه "مبارك مات" وبخط صغير "سياسياً"، لافتاً إلى أنه أخبر مبارك، فرد عليه :" مش بقرا الجرايد دى"، فسأله أنس الفقى :"مكتوب إيه يا عشوب"، مشيراً إلى أنه أخبر مبارك وقال له :"سيادتك هتسيبهم"، مؤكداً أن مبارك قال له :"أنا مش هحبس صحفى، أنا لا يمكن هحبس صحفى".

وتابع :" مبارك قالى وائل الإبراشى أنا بحبه، وصحفى جميل ولاقيته بيهاجمنى، مش عارف ليه".

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