مدير مباحث البحيرة يحتوى أزمة بين أمين شرطة وعاملين بمستشفى إيتاى البارود

تمكن اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة من إحتواء أزمة بين أمين شرطة وعاملين بمستشفى إيتاى البارود، وتم تصالح الطرفين والتنازل فى محضر رسمى أمام المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة إيتاى البارود.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطاراً من العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية يفيد أنه أثناء قيام أمين شرطة بمرافقة شقيق زوجته لمستشفى إيتاى البارود العام، نشبت بينه وبين العاملين مشادة كلامية تطورت إلى التشابك بالأيدى وتم السيطرة على الأوضاع.

ونجح رجال المباحث برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة فى احتواء الأزمة، وتم التصالح بين الطرفين، والتنازل فى محضر رسمى رقم 2704 إدارى مركز إيتاى البارود لسنة 2016.