«الشؤون الاجتماعية» تتيح للرأي العام المشاركة في صنع القرار

أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية على بوابتها الإلكترونية للرأي العام المشاركة في صنع القرار، لقسمين من مشروع اللائحة التنفيذية المتفرعة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، وهما القسم الخاص بالجمعيات الأهلية، والقسم الخاص بالمؤسسات الأهلية، والوزارة تعمل حاليا على استكمال القسم الخاص بالصناديق العائلية.

وأتاحت الوزارة لكل المهتمين والمتخصصين إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على مشروع اللائحة خلال مدة ٢١ يوماً من نشرها على البوابة الإلكترونية.

وتهدف هذه الخدمة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، ورصد كافة المرئيات والمقترحات من المهتمين وذوي الاختصاص على مسودات القرارات التي تعلنها وزارة الشؤون الاجتماعية، قبل اعتمادها وإصدارها رسمياً.