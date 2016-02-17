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التقنية البصرية أبرز عروض «الهيئات»

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التقنية البصرية أبرز عروض «الهيئات» التقنية البصرية أبرز عروض «الهيئات»

    من أبرز ملامح مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ توظيف التقنية البصرية، حيث توجد شاشات عرض ومواد توعوية وتوجيهية، كما ضم المعرض أربعة أقسام توعوية تسعى من خلالها الرئاسة إلى التوعية والتوجيه والتعريف بجهودها العامة وهي: القسم الأول "حملة شموخ" لمكافحة الابتزاز، والقسم الثاني "حملة ثبات" ويقوم هذا القسم بعرض رسائل توعوية موجهة لجنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي للوقوف معهم وتقوية عزائمهم ومؤازرتهم، مع الإسهام في توعية أفراد المجتمع وتبصيرهم تجاه الأحداث الجارية، وتعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء لدى أفراد المجتمع، والقسم الثالث "مركز الاتصال الموحد 1909" ويقدم هذا القسم جميع خدمات الرئاسة العامة ومنتجاتها الميدانية التقنية التي تشمل "مكافحة الابتزاز، والجرائم المعلوماتية، والسحر، وخدمة التوعية والتوجيه". والقسم الرابع "تاريخ الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

ويوزع المعرض المواد التوعوية والتوجيهية وعرض المواد الإعلامية بالإضافة إلى تقديم الهدايا للزوار.

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