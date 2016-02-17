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د. الصمعاني ود. العيبان يبحثان التعاون بين «العدل» و«حقوق الإنسان»

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د. الصمعاني ود. العيبان يبحثان التعاون بين «العدل» و«حقوق الإنسان» د. الصمعاني ود. العيبان يبحثان التعاون بين «العدل» و«حقوق الإنسان»

    استقبل الشيخ د. وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس هيئة حقوق الانسان د. بندر العيبان أمس في مكتبه بالرياض.

وقد افتتح الصمعاني اللقاء بكلمة رحب فيها برئيس الهيئة، مشيداً بما تبذله الهيئة من جهود في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها المتعلقة بحقوق الانسان ودفاعهم عن حقوق الوطن والمواطن في المحافل الدولية والمحلية.

ثم ألقى د. العيبان كلمه عبّر فيها عن شكره وامتنانه لوزير العدل، على سرعة استجابته لطلب الهيئة اللقاء، مشيراً إلى التحديات التى تواجه المملكة والدفاع عن حقوق الوطن والمواطن في ظل الشريعة الاسلامية السمًحة، كما تم التطرق للموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين وزارة العدل والهيئة وبناء شراكة دائمة بين الجهتين بما يخدم الصالح العام.

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