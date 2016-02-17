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بالفيديو #ليلة_الأبطال – سان جيرمان يسقط تشيلسي.. وموقعة تنتظرهم في لندن

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بالفيديو #ليلة_الأبطال – سان جيرمان يسقط تشيلسي.. وموقعة تنتظرهم في لندن بالفيديو #ليلة_الأبطال – سان جيرمان يسقط تشيلسي.. وموقعة تنتظرهم في لندن

استطاع باريس سان جيرمان تحقيق فوزا هاما على ضيفه تشيلسي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

واستضاف سان جيرمان منافسه تشيلسي في ملعب حديقة الأمراء في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه هي الهزيمة الأولى لمدرب تشيلسي جوس هيدينك مع الزرق بعدما خاض 11 مباراة في مختلف البطولات قبل ملاقاة سان جيرمان لم يخسر فيها المدير الفني الهولندي مع الزرق منذ توليه المسؤولية خلفا لجوزيه مورينيو.

افتتح زلاتان إبراهيموفيتش أهداف المباراة في الدقيقة 39 بعد تسديدة نفذها من ركلة حرة مباشرة لترتطم الكرة بقدم جون أوبي ميكيل لاعب تشيلسي وتسكن الشباك.

ولكن بعد ست دقائق فقط أخطأ إبراهيموفيتش في تشتيت ركلة ركنية قادمة من ويليان ليستغل أوبي ميكيل نفسه الخطأ ويسدد في المرمى مدركا التعادل لتشيلسي.

وفي الدقيقة 78 نجح البديل إدينسون كافاني في استغلال تمريرة بينية رائعة قادمة من آنخيل دي ماريا ليسدد بيمناه في مرمى ثيبوت كورتوا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى في لقاء الإياب بملعب ستامفورد بريدج في التاسع من شهر مارس المقبل.

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فيديو اليوم السابع

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