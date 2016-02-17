هيثم الحريرى: الدستور "حبر على ورق" وأدعم أى مبادرة لتفعيله

أكد النائب هيثم الحريرى نائب مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، إنه داعم لأى حراك شعبى يهدف لتفعيل الدستور، مشدداً على أن الدستور لم يفعل حتى الآن ومازل مجرد "حبر على ورق"، حسب قوله.

وأوضح الحريرى لـ "اليوم السابع"، أنه ليس ضد مبادرة "جبهة تفعيل الدستور" التى صدر عنها وثيقة تطالب بتفعيل مواد الدستور وتطبيقها فى كافة مناحى الحياة، لافتا إلى أنه لم يطلع على هذه الوثيقة حتى الان لكنه سيقرأها ويدعمها طالما تهدف للصالح العام .

- انفراد.. ننشر النص الكامل لوثيقة تفعيل الدستور قبل إعلانها وإرسالها للبرلمان..الوثيقة تفكك لغم مادة "سحب الثقة من الرئيس".. وترسم الطريق لتحقيق أهداف ثورة يناير.. وتؤكد على حقوق "الفلاحين"و"الصيادين"