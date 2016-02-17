عبور 159سفينة قناة السويس بحمولة 9.3 مليون طن خلال 4 أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت خلال الأربعة أيام الماضية بداية من يوم السبت حتى أمس الثلاثاء، شهدت عبور 159 سفينة بحمولة 9 مليون و300 ألف طن حيث شهدت القناة من اتجاه الشمال عبور 73 سفينة بحمولة 3 مليون و900 ألف طن، كما عبرت القناة فى اتجاه الجنوب 86 سفينة بحمولة 5 مليون و400 ألف طن.

وكشفت تقارير صادرة، عن هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت يوم السبت عبور 45 سفينة من الاتجاهين بحمولة 2 مليون و700 ألف طن، حيث شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن من الشمال، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الألمانية HONG KONG EXPRESS بحمولة 146 ألف طن قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت من الجنوب 23 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MUNKEBO MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من الدنمارك ومتجهة إلى ماليزيا.

وأشارت التقارير الى أن القناة، شهدت يوم الأحد عبور 41 سفينة بحمولة 2مليون و400 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 21سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MATHILDE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة البترول TIANJIN التى ترفع علم سنغافورا بحمولة 168 ألف طن.

وأكدت التقارير ، أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين عبور 41 سفينة بحمولة 2مليون و300 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 19سفينة بحمولة 900 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات YM WELLHEA التى ترفع علم هونج كونج بحمولة 150 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى الصين، كما عبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MARCHEN MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

كما عبرت قناة السويس أمس الثلاثاء، 32 سفينة بحمولة مليون و900 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 11سفينة بحمولة 600 ألف طن، وكانت أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC VALERIA بحمولة 158 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة الى جدة، وعبرت21 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات CMA CGM VASCO DE GAMAالتى ترفع علم بريطانيا بحمولة 185 ألف طن.

- مهاب مميش: 127 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 7.4 مليون طن خلال 3 أيام