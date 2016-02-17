بالصور.. أوباما: التدخل الروسى فى سوريا يبرز ضعف الأسد

>قال الرئيس الامريكى باراك أوباما أمس الثلاثاء إن تدخل روسيا فى سوريا هو دليل على ضعف الحكومة السورية وإنه سيكون من الكياسة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن يساعد فى التوسط فى عملية إنتقال سياسى فى سوريا.

وأبلغ أوباما الصحفيين فى ختام قمة مع زعماء دول جنوب شرق اسيا فى كاليفورنيا "إنكم ترسلون جيشكم بينما الحصان الذى تدعمونه غير فعال".

وقال الرئيس الامريكى أيضا إن روسيا والرئيس السورى بشار الاسد ربما حققا "تقدما مبدئيا" على الارض لكن ثلاثة أرباع سوريا خارج سيطرتهما.



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