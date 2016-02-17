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وقف بيع «السكوتر» الذكي احترازياً في أسواق أبوظبي

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وقف بيع «السكوتر» الذكي احترازياً في أسواق أبوظبي وقف بيع «السكوتر» الذكي احترازياً في أسواق أبوظبي

قرر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وقف بيع السكوتر الذكي «الهوفر بورد» احترازياً في أسواق الإمارة في أولى خطواته للتأكد من سلامة هذه الأجهزة.

وتهدف هذه الخطوة التي تنفذ بالتعاون مع شركاء المجلس الاستراتيجيين إلى التأكد من مطابقة هذه الأجهزة لمعايير وشروط السلامة وذلك من منطلق الدور الرقابي الذي يلعبه المجلس للحفاظ على سلامة المستهلك في إمارة أبوظبي.

وسحب المجلس عينات عشوائية من هذه الأجهزة وفحصها في المختبرات المتخصصة بناء على طرق علمية سليمة، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية كدائرة التنمية الاقتصادية التي أصدرت تعميماً بشأن منع بيع أي لوحة إلكترونية غير حاصلة على شهادة صادرة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تخوله استمرارية البيع بعد استيفاء المتطلبات والمعايير القياسية اللازمة لإصدار الشهادات.

دراسات

ويعكف المجلس على إعداد بحوث ودراسات متخصصة تمهيداً لوضع متطلبات ومعايير خاصة بسلامة اللوحات الإلكترونية، نظراً لغياب تشريعات وضوابط سابقة في هذا الإطار.

وتقدم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالشكر لجميع شركائه الاستراتيجيين والعاملين في المحال التجارية ومنافذ البيع لتعاونهم المستمر وجهودهم الدائمة لدعم دور المجلس وتسهيل عمله لإيجاد أسواق آمنة ودعم البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي من خلال ضمان توافر أعلى معايير السلامة والجودة في المنتجات المتداولة في الأسواق.

تحذيرات

ودعا المجلس الجمهور إلى ضرورة أخذ الحذر والحيطة عند استخدامه الأجهزة الكهربائية عن طريق وضع ملصقات عاكسة على الخوذة وهياكل الأجهزة على الجانبين وفي الواجهة الأمامية والخلفية مما يزيد من قدرة الآخرين على الرؤية خاصة عند ركوب اللوح ليلاً .

وفي الإضاءة الخافتة وارتداء الألوان المضيئة لتنبيه قائدي المركبات الآخرين بوجود مستخدم على الطريق إضافة إلى الالتزام بالمسار الصحيح وإعطاء الإشارات المناسبة لتنبيه السائقين الآخرين عن نية الحركة.

وطالب المجلس مستخدمي الأجهزة بخفض السرعة عند التقاطعات لتجنب الاصطدام مع المركبات التي قد تدخل مساراً بشكل مفاجئ وأخذ الحذر من وجود الأتربة والحفر والمطبّات أو الأشياء المهملة في الطريق كالأخشاب وأغصان الأشجار التي قد تؤدي إلى انزلاق عجلة الدراجة والوقوع الحاد بالإضافة إلى أهمية ترك مسافة أمان كافية بينك وبين المركبات.

كما دعا المجلس المستهلكين للإبلاغ عن أية أو إصابات بسبب استخدام ألواح التزلج الذكية عبر نظام «مانع» التابع للمجلس.

ارتفاع الإصابات

تزايدت حالات الإصابات الناجمة عن استخدام السكوتر الذكي «الهوفر بورد» غير المطابقة لمعايير السلامة حول العالم وارتفعت نسبة الحوادث التي تتسبب فيها هذه الأجهزة ..

وذلك بسبب فقدان توازن أجسام مستخدميها وسقوطهم مباشرة مما يعرضهم لإصابات بليغة مشابهة لتلك التي تنتج عن حوادث السيارات فضلاً عن أن بعض هذه الأجهزة تعمل ببطارية غير آمنة ويُمكن أن تتوقف في أي لحظة ليسقط الراكب بشكل مفاجئ على أي جسم يقابله.

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