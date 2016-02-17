اعتماد مشروع مركز الأعمال في الشارقة

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماعه صباح أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، مشروع مركز الأعمال في الشارقة، وهو عبارة عن مجمع يضم العديد من المساحات المكتبية التي يتم تأثيثها وتزويدها بالدعم الفني والخدمات المكتبية لتصبح بيئة ملائمة لممارسة الأعمال.

وأوضح سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن أهداف المركز من شأنها إيجاد بيئة تجارية ملائمة للأنشطة المكتبية وتشجيع المستثمرين للبدء في الأعمال الاقتصادية، كما قدم رئيس دائرة التنمية الاقتصادية شرحاً حول شروط المركز وآلية تأجير المكاتب للمستثمرين.

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وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الحكومية الهامة والتي تخدم سير العمل الحكومي في الإمارة والاطلاع على عدد من المشروعات الخدمية في مدن ومناطق الإمارة.

واطلع المجلس على رد دائرة شؤون البلديات والزراعة حول عدد من الاستفسارات تجاه العديد من المشروعات وآليات العمل في تنفيذها.