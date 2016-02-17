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اتحاد الكرة لـ في الجول: ننتظر قرار وزارة الرياضة بشأن سفر المنتخب لنيجيريا بطائرة خاصة

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اتحاد الكرة لـ في الجول: ننتظر قرار وزارة الرياضة بشأن سفر المنتخب لنيجيريا بطائرة خاصة اتحاد الكرة لـ في الجول: ننتظر قرار وزارة الرياضة بشأن سفر المنتخب لنيجيريا بطائرة خاصة

أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الجبلاية مازلت تنتظر رد وزارة الرياضة لمعرفة قرارها بشأن سفر منتخب مصر لنيجيريا بطائرة خاصة من عدمها.

ومن المقرر أن يسافر منتخب مصر لنيجيريا لمواجهة النسور الخضراء في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017 وذلك في السادس والعشرين من شهر مارس المقبل.

وكان هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الإفريقي والدولي أكد في وقت سابق أن اتحاد الكرة قد يلجأ لاستئجار طائرة خاصة لتفادي إرهاق اللاعبين خاصة وأن لقاء الجولة الرابعة سيكون في ملعب برج العرب في التاسع والعشرين من الشهر ذاته (طالع التفاصيل).

وتحدث الشامي لـFilGoal.com قائلا:"ننتظر رد وزارة الرياضة والوزير خالد عبد العزيز يوم الأربعاء لمعرفة القرار النهائي حول سفر بعثة لنيجيريا بطائرة خاصة من عدمها".

وأكمل"يوم الأربعاء سيتضح كل شيء بشكل نهائي سواء بالقبول أو بالرفض".

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فيديو اليوم السابع

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