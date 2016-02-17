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مؤتمر علمى بجامعة الزقازيق يناقش الأخطاء الشائعة فى علاج أمراض الغدة الدرقية

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مؤتمر علمى بجامعة الزقازيق يناقش الأخطاء الشائعة فى علاج أمراض الغدة الدرقية مؤتمر علمى بجامعة الزقازيق يناقش الأخطاء الشائعة فى علاج أمراض الغدة الدرقية
تنظم المجموعة المصرية للغدة الدرقية ووحدة الغدد الصماء والسكر بكلية الطب جامعة الزقازيق، مؤتمرها السنوى الرابع للغدة الرقية بعد غد الخميس الموافق 18 فبراير 2016 تحت رعاية د. عبدالحكيم نورالدين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور يحيى زكريا عميد كلية الطب، ود.محسن الدراوى رئيس قسم الباطنة العامة ، والرئاسة الشرفية لكل من د. رأفت رشوان ، و د. محمد قمر ، د. عبدالمنعم زيد ، ود. محمد عاصى ، بمشاركة المتخصصين فى هذا المجال.

وصرحت د. إيمان الشوربجى رئيس وحدة الغدد الصماء والسكر ورئيس المجموعة المصرية للغدة الدرقية ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة الأخطاء الشائعة فى علاج أمراض الغدة الدرقية لجميع الاطباء والمهتمين بالغدة الدرقية .

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