ليلة_الأبطال – صلاح ضد ريال مدريد.. طريق ميدو وزيدان أم حمودي والنني؟

نجم مصري جديد يخوض مواجهة ستُكتب في تاريخه.. هو تاسع اللاعبين المصريين الذين واجهوا ريال مدريد خارج الفرق المصرية، محمد صلاح نجم روما يستضيف الملكي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويتوقع أن يبدأ صلاح المباراة أساسيا ضد ريال مدريد إذا لم يطرأ جديدا خلال الساعات المتبقية على انطلاق المباراة في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

ذكريات المصريين ضد ريال مدريد بعضها رائع، بدأت منذ الستينات وانتهت في 2015.

ويستعرض FilGoal.com تاريخ اللاعبين المصريين ضد ريال مدريد، وإلى أي قائمة يدخلها محمد صلاح..

الستينات - علي محسن ومحمد موسى

في العاشر من مارس 1961 حل ريال مدريد ضيفا على الزمالك ليخوض مواجهة ودية شهدت خسارة الفريق المصري 4-1، وكان صاحب هدف الفرسان محمد موسى وهو أول الأهداف المصرية في شباك الملكي.

وفي العام ذاته، خاض ريال مدريد بكامل نجومه مباراة مع منتخب الأهلي والزمالك انتهت بفوز الميرنجي 7-1 وسجل للمصريين علي محسن في مباراة أقيمت بتاريخ 22 نوفمبر 1961.

الأهلي فاز على ريال مدريد في القاهرة 1-0 لكن بهدف النيجيري صنداي في 2001.

- إبراهيم حسن وحسام حسن وهاني رمزي

ثم خاض التوأم حسام حسن وإبراهيم وهاني رمزي مباراتين ضد ريال مدريد خلال رحلة احترافهم مع نيوشاتل السويسري في كأس الاتحاد الأوروبي عام 1991.

وظهر إبراهيم حسن بدور العميل المزدوج، إذ سجل لفريقه في مباراة الذهاب ثم أخفق وأحرز في مرماه لصالح ريال مدريد في الإياب.

- ميدو

لعب ميدو ضد ريال مدريد في أكثر من مناسبة، كان أبرزها بقميص مارسيليا عندما سجل رأسية رائعة في شباك إيكر كاسياس.

ثم مع روما في دوري أبطال أوروبا موسم 2004-2005 ووأهدار انفرادا لفريقه بعد اختراقه دفاع ريال مدريد ومراوغة روبرتو كارلوس، لكن الكرة تهيأت على يمينه وسدد بجوار القائم.

وكانت مشاركة ميدو لمدة ربع ساعة فقط وخسر روما 4-2، ولم يشارك في مباراة الإياب.

- محمد زيدان

كان زيدان ضمن قائمة المصريين الذين سجلوا في شباك ريال مدريد بهدف رائع مع هامبورج في مباراة ودية في 2008.

- النني وأحمد حمودي

الثنائي محمد النني وأحمد حمودي مع بازل خاضا مباراتين ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

لعب النني المباراتين الأولى انتهت بخسارة بازل 5-1 والثانية 1-0 التي شارك فيها حمودي لمدة 14 دقيقة.

- طارق السعيد وأحمد حجازي

طارق السعيد عندما احترف مع أندرلخت لعب مباراتين ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وخسر اللقائين الأول 4-1 والثاني 2-0.

أحمد حجازي كانت مشاركته ضد ريال مدريد لدقائق قليلة وديا مع فيورنتينا في 2014، وقتما كان فريقه فائزا 2-1 وحافظ على نتيجة المباراة.

ميدو وزيدان تألقا ونجحا في التسجيل في شباك ريال مدريد.. النني وحمودي أجادا لكن فريقهما خسر وودع دوري أبطال أوروبا.

فإلى أي طريق سيتخذه محمد صلاح مساء الأربعاء؟